العالم اليوم - فيديو لإنقاذ رضيع.. ظل عالقا تحت أنقاض الزلزال 140 ساعة

انتم الان تتابعون خبر فيديو لإنقاذ رضيع.. ظل عالقا تحت أنقاض الزلزال 140 ساعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 07:24 صباحاً - تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال رضيع حي من تحت أنقاض مبنى في ولاية هاتاي، وذلك بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وقالت رئاسة بلدية قوجة إيلي الكبرى، في بيان، إن فرق إطفاء تابعة لها أنقذت الرضيع حمزة من تحت أنقاض مبنى في منطقة أنطاكيا التابعة لهاتاي، وفقما نقلت وكالة أنباء "أناضول" التركية.

وأشار البيان إلى أن الفرق أخرجت حمزة البالغ من العمر 7 أشهر بعد مكوثه 140 ساعة تحت الأنقاض، وسلمته إلى فريق إسعاف لينقل إلى المستشفى.

رقم مفجع