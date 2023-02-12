العالم اليوم - قائد جيش أوكرانيا: دونيتسك تشهد "أعنف المعارك"

انتم الان تتابعون خبر قائد جيش أوكرانيا: دونيتسك تشهد "أعنف المعارك" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 05:26 صباحاً - قال القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني، السبت، إن القوات الأوكرانية تقيم دفاعات على طول خط المواجهة في دونيتسك، بما في ذلك بلدة باخموت المحاصرة، وذلك مع احتدام أعنف المعارك للسيطرة على مدينتي فوليدار ومارينكا.

وأضاف زالوجني أن روسيا تنفذ حوالي 50 هجوما يوميا في دونيتسك، وهي منطقة جنوب شرقي أوكرانيا تحاول موسكو السيطرة عليها بالكامل.

وقال زالوجني على تطبيق المراسلة "تلغرام" بعد اتصال مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية مارك ميلي: "القتال العنيف مستمر في منطقة فوليدار ومارينكا".

وتابع: "نقيم دفاعات قوية. نجحنا في بعض مناطق الجبهة في استعادة المواقع التي فقدناها سابقا، وكسبنا موطئ قدم".

ولم يحدد زالوجني الأماكن التي تمكنت القوات الأوكرانية من استعادتها، لكنه أضاف أن أوكرانيا ما زالت تسيطر على باخموت وتحاول الحفاظ على الوضع على الخطوط الأمامية حول المدينة.

وقال رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، السبت، إن قواته تواجه مقاومة شرسة حول باخموت من الجنود الأوكرانيين.

وقالت بريطانيا الجمعة إن القوات الروسية تحقق مكاسب شمالي باخموت، لكنها تواجه صعوبة أكبر في مهاجمة فوليدار الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا جنوبا.

وقال المحلل العسكري الأوكراني أوليه غدانوف إنه رغم الضغط الروسي في مارينكا، فإن القوات الأوكرانية تمكنت من بسط سيطرتها على الأرض.

ومارينكا بلدة صغيرة مدمرة وشبه خالية، كانت تمثل إحدى الجبهات منذ بدء الحرب قبل عام.

وأضاف غدانوف في مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "القتال مستمر في وسط المدينة لكن لم تحدث تغييرات خلال الـ24 ساعة الماضية".

وقال بريغوجين إن الأمر قد يستغرق من موسكو عامين للسيطرة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك بالكامل.

وأعلنت موسكو العام الماضي أن المنطقتين أصبحتا من الجمهوريات التابعة لروسيا، في تحرك دانته معظم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ووصفته بأنه غير قانوني.