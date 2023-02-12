الاحتلال الإسرائيلى يخطر 6 مقدسيين بإخلاء منازلهم تمهيدا لهدمها

جدة - نرمين السيد - وفى السياق ذاته، أفرغت عائلة الشهيد حسين خالد قراقع، منفذ عملية الدهس فى القدس، محتويات منزلها، بعد قرار سلطات الاحتلال إغلاقه، تمهيدا لهدمه.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى محيط منزل الشهيد قراقع فى بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة دون أن يبلغ عن إصابات.