العالم اليوم - بلجيكا تتجنب هجوما مسلحا على حفل ملكات جمال

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 04:24 صباحاً - أعلن الادعاء العام الفدرالي في بلجيكا أن البلاد تجنبت "هجوما" على الأرجح، السبت، في منطقة لابان الساحلية.

وجاء الإعلان في أعقاب اعتقال مسلح قرب مسرح كان يستضيف مساء السبت مسابقة لانتخاب ملكة جمال بلجيكا 2023.

تصريحات المتحدث باسم مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي إريك فان دير سيجبت لـ"فرانس برس":

• في حوالى الساعة 17.30 بالتوقيت المحلي، اعتقل رجل أربعيني بحوزته سلاح ناري.

• عثر لاحقا على سلاح ناري آخر في سيارته.

• أضاف المتحدث: "نحن لا نقول أي شيء في هذه المرحلة عن الدوافع. هذا سيكون موضع تحقيق"، لكننا "تجنبنا هجوما على الأرجح".

• مئات الأشخاص كان حضورهم إلى ذلك المكان متوقعا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قاد المشتبه به سيارة من مقاطعة ليمبورغ (شرق) حيث يقيم، واتصل أحد معارفه بالشرطة لتحذيرها، وهو ما أتاح اعتقاله.

وذكرت وكالة "بيلغا" أن أوائل الوافدين إلى المكان للمشاركة في الحدث الذي كان مقررا الساعة 20.30 منعوا من دخول المسرح حتى تتمكن الشرطة من تفتيش المبنى.

ورغم ما حدث جرت المسابقة كما كان مقررا، إلا أن انطلاقها تأخر نحو ساعة.