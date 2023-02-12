«الصليب الأحمر» يكشف آخر تطورات عمليات إنقاذ ضحايا الزلزال بسوريا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام فيصل، رئيس وحدة الكوارث بالاتحاد الدولى للصليب والهلال الأحمر بمنطقة الشرق الأوسط، إن الوضع معقد جدًا فى سوريا ولدينا نقص فى معدات البحث والإنقاذ، ويوجد 4 آلاف متطوع على الأرض.





وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامى عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، أن هناك تكاملا على أعلى المستويات بين جميعات الصليب والهلال الأحمر فى المنطقة. أوضح، أن الزلزال المدمر، الذى تبعته عدة هزات ارتدادية قوية، ضاعف من معاناة الأشقاء فى سوريا.

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