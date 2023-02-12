العالم اليوم - إسقاط "جسم طائر مجهول" جديد.. وهذه المرة فوق كندا

انتم الان تتابعون خبر إسقاط "جسم طائر مجهول" جديد.. وهذه المرة فوق كندا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 01:20 صباحاً - أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، السبت، إسقاط جسم طائر مجهول كان يحلق فوق شمال كندا، بعد يوم واحد من واقعة مشابهة في الولايات المتحدة.

وقال ترودو إن إسقاط الجسم تم بواسطة طائرات كندية وأميركية، مشيرا إلى أن القوات الكندية ستجمع وتحلل حطام الجسم.

وكتب على "تويتر": "أمرت بإسقاط جسم مجهول انتهك المجال الجوي الكندي. أسقط الجسم فوق يوكون. تم دفع طائرات الكندية والأميركية، ونجحت طائرة أميركية من طراز (إف 22) في إصابة الجسم".

وأضاف رئيس وزراء كندا: "تحدثت مع الرئيس (الأميركي جو) بايدن بعد ظهر السبت. ستقوم القوات الكندية الآن باسترداد وتحليل حطام الجسم. شكرا لوكالة الفضاء الأميركية الكندية المشتركة على مراقبة أميركا الشمالية".

وكانت قيادة الدفاع الجوي في أميركا الشمالية قالت في وقت سابق من السبت، إنها تراقب "جسما طائرا على ارتفاع عال" فوق شمال كندا، وإن الطائرات العسكرية تعمل حاليا في المنطقة من ولاية ألاسكا الأميركية وكندا، وفقا لبيان صحفي صادر عن القيادة.

وليس من الواضح ما إذا كان الجسم الجديد مرتبطا ببالون التجسس الصيني المشتبه به الأسبوع الماضي، أو بجسم آخر أسقطته مقاتلة أميركية فوق ألاسكا، الجمعة.