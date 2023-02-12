القاهرة الإخبارية.. مسؤول بالبنتاجون: روسيا فقدت نصف دباباتها بحرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر المسؤول فى وزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات البرية الروسية فى أوروبا ضعفت بشكل كبير، وهناك بالفعل عشرات الآلاف من الضحايا على الجانب الروسى.

وفقًا للتقديرات، يُشارك حوالى 80 بالمئة من القوات البرية الروسية فى الحرب ضد أوكرانيا.

من ناحية أخرى شنت روسيا هجومًا كبيرًا على منشآت طاقة بالغة الأهمية فى المجمع الصناعى العسكرى الأوكرانى أمس الجمعة.

وأفادت التقارير بأن الهجوم أدى إلى منع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة الأجنبية عبر السكك الحديدية إلى ساحات القتال.

وأكد مسؤول البنتاجون، أن موسكو تتعلم سريعا من النكسات حتى الآن وتقوم بتعديل تكتيكاتها فى الحرب، وهو ما ظهر فى شرق أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، إن بلاده تغلبت على أصعب المراحل المرتبطة بالعقوبات، وتستعد للمضى قدمًا.

وأضاف "بوتين"، خلال اجتماع حول قطاع الطيران الروسى، الخميس، إن بلاده لم تبدأ أى أعمال عدائية بل تحاول إنهاءها، بحسب وكالة "رويترز".

وأكد الرئيس الروسى أن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، أظهرت أن الدفاع الجوى الروسى من بين الأفضل فى العالم، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.