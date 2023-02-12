العالم اليوم - 15 لأوروبا و4 لأميركا الجنوبية.. سجل أبطال مونديال الأندية

انتم الان تتابعون خبر 15 لأوروبا و4 لأميركا الجنوبية.. سجل أبطال مونديال الأندية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 12:22 صباحاً - أضاف ريال مدريد الإسباني لقبا خامسا له وخامس عشر لأوروبا في كأس العالم للأندية، عندما فاز على الهلال السعودي في نهائي النسخة 19، السبت.

واستمرت هيمنة أندية أوروبا وأميركا الجنوبية على اللقب، إذ لم تخسر في النهائي في 19 نسخة من البطولة.

وفازت أندية أوروبا باللقب في 15 مناسبة منها آخر 10 نسخ، بينما جاءت انتصارات أميركا الجنوبية بواسطة الأندية البرازيلية فقط.

وفيما يلي سجل الفائزين بلقب مونديال الأندية، عقب نهائي نسخة 2022 التي استضافها المغرب:

• 2000: كورينثيانز البرازيلي على حساب مواطنه فاسكو دا غاما 0-0 ثم 4-3 بركلات الترجيح.

• 2005: ساو باولو البرازيلي على حساب ليفربول الإنجليزي 1-0.

• 2006: إنترناسيونال البرازيلي على حساب برشلونة الإسباني 1-0.

• 2007: ميلان الإيطالي على حساب بوكا جونيورز الأرجنتيني 4-2.

• 2008: مانشستر يونايتد الإنجليزي على حساب ليغا دي كيتو الإكوادوري 1-0

• 2009: برشلونة على حساب إستوديانتيس الأرجنتيني 2-1 بعد التمديد.

• 2010: إنتر ميلان الإيطالي على حساب مازيمبي من جمهورية الكونغو الديموقراطية 3-0.

• 2011: برشلونة على حساب سانتوس البرازيلي 4-0.

• 2012: كورينثيانز على حساب تشلسي الإنجليزي 1-0.

• 2013: بايرن ميونيخ الألماني على حساب الرجاء البيضاوي المغربي 2-0.

• 2014: ريال مدريد على حساب سان لورنزو الأرجنتيني 2-0.

• 2015: برشلونة على حساب ريفر بليت الأرجنتيني 3-0.

• 2016: ريال مدريد على حساب كاشيما أنتلرز الياباني 4-2 بعد التمديد.

• 2017: ريال مدريد على حساب غريميو البرازيلي 1-0.

• 2018: ريال مدريد على حساب العين الإماراتي 4-1.

• 2019: ليفربول على حساب فلامنغو البرازيلي 1-0 بعد التمديد.

• 2020: بايرن ميونيخ على حساب تيغريس المكسيكي 1-0.

• 2021: تشلسي على حساب بالميراس البرازيلي 2-1 بعد التمديد.

• 2022: ريال مدريد على حساب الهلال 5-3.