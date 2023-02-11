رئيس أوكرانيا: سنستمر فى تحديث المؤسسات

جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس الأوكرانى - فى حديثه اليومى عبر الفيديو - أنه يجب ضمان الوضوح فى عمل الهياكل العامة ليس فقط من خلال ما يعتمد على الناس، ولكن أيضا من خلال إيجاد دور للشفافية والمساءلة، وفقا لوكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشار إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع ممثلين عن قطاع الدفاع ووكالات إنفاذ القانون، لافتا إلى أن هذه الاجتماعات تناولت بشكل كبير تعزيز المؤسسات العامة فى أوكرانيا وحماية المؤسسات من أى محاولات من الخارج أو الداخل للحد من فعاليتها وكفاءتها، وهذا ينطبق على مجالات مختلفة: سياسة الموظفين، والتفاعل بين المؤسسات العامة، ووضوح كيفية عمل الهياكل العامة.

وأوضح أن جهاز الأمن فى أوكرانيا ومكتب الدولة للتحقيقات، ومكتب المدعى العام حققوا نتائج مهمة فى حماية بلدنا من أولئك الذين عملوا لصالح -روسيا-.

وأكد أن بلاده ستواصل تحديث المؤسسات وعملياتها وإجراءاتها ويجب ضمان الوضوح فى عمل الهياكل العامة ليس فقط من خلال ما يعتمد على الناس ولكن أيضا من خلال إيجاد دور للشفافية والمساءلة، موجها الشكر للقوات الأوكرانية التى تدافع عن البلاد بكل أفرعها.