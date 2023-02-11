العالم اليوم - تركيا تعلن أحدث حصيلة لقتلى الزلزال

انتم الان تتابعون خبر تركيا تعلن أحدث حصيلة لقتلى الزلزال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 فبراير 2023 11:18 مساءً - أعلن نائب الرئيس التركي، ليل السبت، أحدث حصيلة لقتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الإثنين، مشيرا إلى أنها ارتفعت إلى 24617.

ومن المتوقع أن تزيد الحصيلة خلال الأيام المقبلة مع استمرار أعمال البحث، وسط تضاؤل الآمال بالعثور على أحياء تحت الأنقاض.

والسبت انتشل رجال الإنقاذ المرهقون في تركيا وسوريا المزيد من المحاصرين تحت الأنقاض، بعد 5 أيام من وقوع الزلزال الأكثر تدميرا في المنطقة.