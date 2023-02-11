العالم اليوم - بالفيديو.. طائر عملاق يهرب من محبسه ويثير ضجة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. طائر عملاق يهرب من محبسه ويثير ضجة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 فبراير 2023 11:18 مساءً - عادت أنثى طائر أليف إلى السيطرة، بعدما تسبب هروبها في إثارة ضجة جنوبي بوسطن بولاية ماساشوستس الأميركية، إثر فرارها من المحبس الذي تعيش به.

والطائر الهارب هو الإيمو، ثاني أطول طائر على وجه الأرض بعد النعام، وموطنه الأصلي في أستراليا.

وأفادت قناة "دبليو سي بي في" أن الطائر الذي لا يطير هرب مساء الخميس في إيست بريدجووتر، مما دفع الشرطة إلى تنفيذ عملية مطاردة في المنطقة.

وقال مالك الطائر لي فلاهيرتي لمحطة تلفزيونية إن حيوانا بريا تسبب على الأرجح في قفز الأيمو فوق سياج ارتفاعه 6 أقدام (مترين) والهرب.

وسيطر فلاهيرتي والشرطة وأحد المارة على الطائر، المسمى مالوري، في نهاية المطاف في موقف للسيارات.