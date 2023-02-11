الصحة العالمية تدعو لتوفير المياه والمواد الطبية بالمناطق المنكوبة فى تركيا وسوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 10:27 مساءً - أكدت المتحدثة باسم الصحة العالمية، مارجريت هاريس، ضرورة توفير المياه والمواد الطبية في المناطق المنكوبة بسبب الزلازل في تركيا وسوريا؛ لتقليل مخاطر ظهور الأمراض الرئوية وتحجيم انتشارها.

وقالت هاريس - في تصريح لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - إن المناطق المنكوبة بحاجة ماسة لمساعدات ودعم أكبر.

وأشارت إلى أن الكارثة كبيرة مقارنة بالجهود المبذولة وغير كافية لمجابهتها، قائلة: "نحن بحاجة إلى القيام بالمزيد من المساعدات في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا".

جدير بالذكر أن السفارة الروسية في موسكو استقبلت تبرعات من مواطنين روس وسوريين لإرسالها إلى ضحايا الزلزال الذى ضرب مناطق في سوريا. وقال سفير دمشق لدى روسيا بشار الجعفري إن العقوبات الأمريكية على سوريا تعيق جهود الإغاثة.