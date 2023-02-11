القاهرة الإخبارية: مقتل 9 وإصابة آخرين فى اشتباكات بأرض الصومال

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول حكومى محلى ومسعف إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 14 آخرون، اليوم السبت، فى اشتباكات مستمرة لليوم السادس فى منطقة أرض الصومال، وذلك بعد ساعات من دعوة المنطقة لوقف غير مشروط لإطلاق النار، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





يذكر أن أرض الصومال انفصلت عن الصومال عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولى واسع النطاق باستقلالها. وتواجه حكومة أرض الصومال معارضة شديدة فى "لاسعانود" والمناطق المحيطة بها، إذ يسعى زعماء عشائر إلى الانضمام مجددًا إلى دولة الصومال الاتحادية ويتهمون سلطات أرض الصومال بالفشل فى معالجة انعدام الأمن. وقال عبد الرحيم على إسماعيل، رئيس بلدية لاسعانود، لـ"رويترز" عبر الهاتف: "قوات أرض الصومال تقصف المناطق المدنية بقذائف المورتر والمدفعية الثقيلة.. الطبيب العام الذى كان يعالج جرحى الحرب قُتل فى المستشفى".

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