العالم اليوم - دولة أوروبية تعلن إرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 فبراير 2023 10:20 مساءً - قال مبعوث إيطاليا إلى دمشق، إن شحنة من المساعدات الإنسانية الإيطالية الموجهة إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة في سوريا وصلت إلى بيروت، مساء السبت، في أول مساعدة أوروبية من الزلزال للحكومة.

وقال القائم بأعمال السفارة الإيطالية في دمشق، ماسيميليانو دانتونو لـ"رويترز" إن الشحنة التي تزن 30 طنا تشمل أربع سيارات إسعاف و13 حاوية من المعدات الطبية. وأضاف أن فريقا من أربعة أطباء في طريقه أيضا لمناطق سيطرة الحكومة السورية. آخر التطورات يناقش مجلس الأمن الأسبوع المقبل إمكانية السماح للأمم المتحدة بتوصيل مساعدات إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة فصائل مسلحة، عبر أكثر من معبر حدودي تركي.

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