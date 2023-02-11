القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلى يعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وكانت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس، كشفت أمس الجمعة، تفاصيل استشهاد شاب فلسطينى برصاص المستوطنين، بالإضافة إلى مقتل اثنين فى عملية دهس. وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الشاب الفلسطينى استشهد برصاص المستوطنين بحجة تنفيذه عملية دهس شمال القدس المحتلة.

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