العالم اليوم - بدء تحميل النفط من خط "بي.تي.سي" بميناء جيهان التركي قريبا

انتم الان تتابعون خبر بدء تحميل النفط من خط "بي.تي.سي" بميناء جيهان التركي قريبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 فبراير 2023 09:22 مساءً - قال مسؤول تركي ومصدر ملاحي، السبت، إن ميناء جيهان التركي قد يستأنف تحميل النفط من خط أنابيب باكو-تفليس-جيهان "بي.تي.سي" في غضون يوم أو يومين باستخدام إجراءات "يدوية".

وتضررت المحطة الواقعة على ساحل تركيا على البحر المتوسط جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، الاثنين.

والمحطة هي نقطة التخزين والتحميل لخط أنابيب "بي.تي.سي" الذي ينقل النفط من أذربيجان وكذلك خط أنابيب كركوك من العراق.

واستأنف خط أنابيب كركوك التدفقات مساء، الثلاثاء، ورست ناقلة في ميناء جيهان للتحميل في ذلك اليوم، وجرى تحميل ناقلة ثالثة أمس الجمعة.

ومع ذلك، أعلنت شركة "بي.بي" أذربيجان حالة القوة القاهرة فيما يتعلق بتحميل الخام الأذري من ميناء جيهان، الأربعاء.

وقال المسؤول التركي في تصريحات لرويترز إن غرفة التحكم في تحميل خط أنابيب بي.تي.سي تضررت، لكن من المتوقع أن تستأنف عمليات التحميل الإضافية "يدويا" في أثناء إصلاح غرفة التحكم.

وقال مصدر ملاحي، نقلا عن معلومات وردت من المحطة، إن عمليات التحميل قد تبدأ في غضون يوم أو يومين.

وقال مسؤول ومصدر في قطاع النفط، الجمعة، إن تقييم الأضرار والإصلاحات جارية في جيهان وإن الصادرات من خط أنابيب "بي.تي.سي" يمكن أن تستأنف اعتبارا من الأحد ما لم تُكتشف مشكلات أخرى، بحسب رويترز.