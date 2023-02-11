العالم اليوم - فلامينغو يهزم الأهلي وينتزع برونزية مونديال الأندية

انتم الان تتابعون خبر فلامينغو يهزم الأهلي وينتزع برونزية مونديال الأندية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 فبراير 2023 08:18 مساءً - فاز فريق فلامينغو البرازيلي، مساء يوم السبت، على الأهلي المصري، بأربعة أهداف مقابل اثنين، ليحسم بذلك مباراة الترتيب في كأس العالم للأندية لكرة القدم الذي يقام في المغرب.

وبدأ الفريق البرازيلي التسجيل مبكرا في الدقيقة الحادية عشرة من المباراة، بتسديدة من غابرييل باربوسا، عندما حصل على ركلة جزاء، بسبب عرقلة علي معلول للاعب فلامينغو.

وفي الدقيقة السابعة والثلاثين والستين، تمكن لاعب الأهلي، أحمد عبد القادر، من تحقيق التعادل، ثم أضاف هدف التقدم الثاني في الدقيقة الستين.

واضطر فريق الأهلي ليكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط، على إثر طرد لاعبه خالد عبد الفتاح، في الدقيقة التاسعة والستين.

وأثر النقص العددي بشكل ملحوظ على الأهلي المصري، فتلقت شباكه الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والسبعين، ثم هدفا ثالثا في الدقيقة الرابعة والثمانين عن طريق ركلة جزاء مرة أخرى، ثم جاء هدف رابع في الوقت بدل الضائع.

يذكر أن الأهلي خاض مواجهتي أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة في أول دورين من البطولة قبل أن يلتقي مع ريال مدريد على استاد مولاي عبد الله بالرباط.

أما فلامنغو فلعب دور ربع النهائي أمام الوداد على ملعب مولاي عبد الله قبل أن يلعب نصف النهائي ضد الهلال على ملعب طنجة.

ويعب الأهلي في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

والأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه، حيث حصد المارد الأحمر الميدالية البرونزية 3 مرات من ذي قبل.