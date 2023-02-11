عاجل.. القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال فى تركيا إلى 22327

جدة - نرمين السيد - وقال مارتن جريفيث، مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، فى وقت سابق اليوم السبت، إن الزلزال المُدمر الذى وقع فى جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، هو "أسوأ حدث تشهده هذه المنطقة فى 100 عام".

وأشاد جريفيث خلال إفادة صحفية فى إقليم كهرمان مرعش التركى، باستجابة تركيا للكارثة، ووصفها بأنها "استثنائية".

وعبر جريفيث عن أمله فى أن تصل المساعدات فى سوريا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ومقاتلى المعارضة على حد سواء، لكنه قال إن "الأمر لم يتضح بعد".