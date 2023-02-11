القاهرة الإخبارية: قصف روسى لمنشآت طاقة أوكرانية

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالات أنباء روسية اليوم السبت، أن روسيا شنت هجومًا كبيرًا على منشآت طاقة بالغة الأهمية فى المجمع الصناعى العسكرى الأوكرانى أمس الجمعة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخباررية".





كما أفادت التقارير بأن الهجوم أدى إلى منع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة الأجنبية عبر السكك الحديدية إلى ساحات القتال. ووصلت الحرب إلى نقطة محورية مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لها، إذ لم تُعد أوكرانيا تحقق مكاسب مثلما فعلت فى النصف الثانى من عام 2022 وتدفع روسيا بمئات الآلاف من قوات الاحتياط التى حشدتها، لتحقيق انتصارات ملموسة مع الذكرى السنوية الأولى، والتى توافق يوم 21 فبراير الجارى.

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