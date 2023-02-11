العالم اليوم - مشكلة بمركبة روسية.. وتوضيح بشأن طاقم محطة الفضاء الدولية

انتم الان تتابعون خبر مشكلة بمركبة روسية.. وتوضيح بشأن طاقم محطة الفضاء الدولية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 فبراير 2023 07:20 مساءً - أعلنت وكالة الفضاء الروسية اليوم السبت، عن انخفاض للضغط غير معلوم السبب في مركبة شحن ملتحمة بمحطة الفضاء الدولية، لكنها قالت إن الطاقم ليس معرضا للتهديد.

وقالت وكالة "روسكوزموس" إن المتخصصين في مراقبة المهمة رصدوا انخفاضا في الضغط بداخل مركبة الشحن (بروجرس إم.إس-21) التي من المقرر أن تنفصل عن محطة الفضاء الدولية في 18 فبراير.

وأفادت الوكالة بأنه تم منع الدخول إلى المركبة، والتحقيق جار بشأن سبب انخفاض الضغط.

وأضافت: "نظام درجة الحرارة والضغط على متن محطة الفضاء الدولية طبيعي ولا شيء يهدد حياة أفراد الطاقم وصحتهم، وهم بخير".

تأثر محطة الفضاء الدولية