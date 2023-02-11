جوتيريش يحتفى بـ75 عاما على قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 06:29 مساءً - احتفى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بقوات حفظ السلام، مشيرا إلى أنه على مدار 75 عاما خدم حوالى 2 مليون رجل وسيدة تحت راية الأمم المتحدة، لحفظ السلام، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر قبل قليل :"على مدار الـ 75 عامًا الماضية، خدم أكثر من مليونى رجل وامرأة تحت راية الأمم المتحدة فى عمليات حفظ السلام حول العالم"، وتابع :"أنا ممتن لخدمتهم ودعمهم للبلدان التى تسير فى الطريق الصعب من الصراع إلى السلام" .

مساعدات لسوريا وتركيا بعد الزلزال

من جهة أخرى أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للتعامل مع أزمة سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر، داعيا مجلس الأمن بالسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى المنكوبين فى سوريا.

ودعا جوتيريش - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية أمس الجمعة - إلى عدم تسيس إغاثة المنكوبين فى سوريا جراء الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد الاثنين الماضي.

وقال "إن هذا وقت الوحدة وليس وقت التسيس أو الانقسام نحن بحاجة إلى دعم كبير وزيادة قدرتنا على توفير الإغاثة والمساعدات بين إدلب ودمشق".

وأكد عبور أول قافلة من 6 شاحنات عبر معبر "باب الهوى" محملة بإمدادات إغاثة من المنظمة الدولية إلى الشمال السورى.

وفى السياق.. أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا مدته 180 يوما يسمح بتقديم أعمال الإغاثة إلى سوريا فى ظل العقوبات المفروضة عليها.