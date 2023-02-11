خبير لـ «القاهرة الإخبارية»: روسيا أشعلت أسعار النفط فى العالم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط العالمى من لندن، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قرر خفض إنتاج روسيا من النفط بنحو 500 ألف برميل يوميًا، موضحًا فى الوقت ذاته أن قرار روسيا بخفض إنتاجها من النفط، جاء ردًا على فرض دول الاتحاد الأوروبى سقفًا لأسعار صادرات النفط الروسى، فموسكو ستوقف صادراتها النفطية من أى دولة تتقيد بسقف السعر.





وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن سوق النفط العالمية تجاوبت سريعًا مع قرار روسيا الذى سيؤدى لنقص الإمداد ورفع الأسعار، مُجبرًا الدول على تكلفة أعلى عند الشراء، كما أن منظمة أوبك متفقة إلى حد كبير مع قرار روسيا، موضحًا أن المنظمة لم تحاول تغيير سياستها النفطية فى اجتماعها السابق يوم 5 فبراير الجارى.

ونوّه أن العقوبات غير المسبوقة وسقف السعر والحظر المفروض على المنتجات الروسية من دول الغرب لم تنجح فى تحقيق هدفها، إذ إن إنتاج وصادرات موسكو من النفط لم تنخفض عن 7.8 مليون برميل، وهو معدل إنتاجها فى عام 2022، كما ذكر أن الولايات المتحدة أُجبرت على سحب ما يزيد على 210 مليون برميل فى العام الماضى من الاحتياطى الاستراتيجى الأمريكى لتلبية احتياجاتها من النفط.

وأشار إلى أن دول الغرب عليها تقبل الأمر الواقع، بسبب فشلها فى الإجراءات التى فرضتها ضد روسيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى سيعود لشراء النفط الروسى، وخاصة الغاز خلال أقل من عام لإصلاح الأضرار الضخمة التى لحقت باقتصادها، والتوقعات المرتقبة لسعر نفط خام برنت سيرتفع لـ90 دولارًا للبرميل فى الربع الأول أو الثانى من هذا العام وسيصل فى النصف الثانى من العام لـ100 دولار للبرميل.