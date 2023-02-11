مدير «الصحة العالمية»: النظام الصحى فى سوريا فقد قدرته على الصمود

جدة - نرمين السيد - كشف ريتشارد برينان، مدير البرنامج الإقليمى للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، عن سُبل تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، إذ قال: «التقينا بوزير الصحة فى سوريا ثلاث مرات وبمحافظ حلب مرتين للتعرف على الاحتياجات الطبية للدولة»، وذلك خلال تقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».





وأضاف برينان، خلال حديثة فى المؤتمر الصحفى الذى نقلته القناة: «لقد أُهمِلَت سوريا لعدة سنوات، واستنفد النظام الصحى قدرته على الصمود، كما أننا وزّعنا اللوازم فى حلب واللاذقية، وهناك طائرة محملة بالإمدادات الطبية ستصل اليوم»، مُوضحًا «لقد تمكنّا من توفير لوازم العلاج بالمستشفيات». وتابع مدير البرنامج الإقليمى للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية: «وصول شاحنات المساعدات وأن هناك المزيد فى الطريق، علينا أن نرتقى بخدمات الإغاثة التى نقدمها إلى مستوى جديد، لافتًا إلى أن هؤلاء الناس يستحقون دعمنا المطلق».

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