العالم اليوم - صبرت مدة قياسية تحت الأنقاض.. نهاية حزينة لامرأة تركية

انتم الان تتابعون خبر صبرت مدة قياسية تحت الأنقاض.. نهاية حزينة لامرأة تركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 فبراير 2023 06:22 مساءً - توفيت امرأة في المستشفى، السبت، بعد يوم من انتشالها من تحت أنقاض مبنى منهار في جنوب تركيا، حيث ظلت عالقة لمدة 104 ساعات منذ وقوع الزلزال المدمر يوم الاثنين الماضي، بحسب رجال الإنقاذ.

وانتشل رجال الإنقاذ الألمان زينب كهرمان البالغة من العمر 40 عاما من تحت الأنقاض في بلدة قري خان بجنوب تركيا، الجمعة، وقالوا حينها إن بقاءها على قيد الحياة "معجزة".

وقال ستيفن باير قائد فريق البحث والإنقاذ الألماني الدولي: "علمنا للتو... أن زينب توفيت في المستشفى للأسف".

وتواصل العمال الألمان مع زينب التي كانت على عمق بعيد تحت الأنقاض وأوصلوا لها المياه عبر خرطوم، كما ساعدوا أختها على صعود سلم بالقرب من مكانها للتحدث معها.

وتتواصل عمليات الإنقاذ حتى اللحظة في سوريا وتركيا، مع انخفاض نسب التوقعات لإخراج مزيد من الناجين، وصعوبات جمة تواجه الفرق المختصة، لاسيما مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.