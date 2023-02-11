صحيفة يابانية: التحقيقات فى اغتيال شينزو آبى قاربت على الانتهاء

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة ذا جابان تايمز اليابانية، اليوم السبت، أن السلطات اليابانية تستعد لإنهاء التحقيق فى حادث اغتيال رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى، مع تخطيطها لإرسال مجموعة جديدة من الاتهامات للمشتبه به إلى المدعى العام فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل.





وأشارت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، نقلا عن مصادر مطلعة على تطورات التحقيق دون الكشف عن هوياتهم - إلى أن الاتهامات الموجهة بالفعل إلى المشتبه به تيتسويا ياماغامى (42 عاما) تتضمن قتل آبى وانتهاك قانون حيازة الأسلحة النارية.

وأضافت الصحيفة، أن المشتبه به قد يواجه اتهامات إضافية تتضمن إلحاق الضرر بالممتلكات، وخرق قانون تصنيع الذخائر، وانتهاك قانون انتخابات المناصب العامة.

وذكرت أن ياماغامى أبلغ الشرطة بإجرائه اختبارا لمسدس يدوى الصنع فى إحدى المنشآت فى وقت مبكر من يوم 7 يوليو، أى قبل يوم واحد من تنفيذه واقعة اغتيال رئيس الوزراء اليابانى السابق، لافتين إلى أنه تم بالفعل العثور على ثقوب طلقات نارية فى المبنى الذى وصفه المشتبه به.

ولفتت إلى أن الشرطة اليابانية صادرت - أيضا - العديد من البنادق والأسلحة وكميات من البارود من منزل ياماغامى، الذى يشتبه فى أنه كان يصنع أسلحة وبارود بدون تصريح.

جدير بالذكر أنه فى 8 يوليو الماضى، أطلق المشتبه به ياماغامى النيران من مسدس يدوى الصنع على شينزو آبى مرتين من مسافة قريبة بينما كان رئيس الوزراء السابق يلقى خطابا فى مدينة نارا خلال حملة انتخابية لمجلس الشيوخ، وتم توجيه الاتهام إلى ياماغامى الشهر الماضى بعد وضعه قيد التقييم النفسى لمدة 5 أشهر ونصف.