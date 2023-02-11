البنتاجون تناشد الكونجرس الموافقة على تمويل عمليات سرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ذكر المحرر العسكرى لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ويلسى مورجان، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تقوم فى الوقت الحالى بمحاولة إقناع الكونجرس بالموافقة على تمويل عمليات سرية خاصة فى أوكرانيا والتى كانت قد توقفت منذ فترة.





وأوضح الكاتب فى مقال نشرته الواشنطن بوست أن وزارة الدفاع الأمريكية تبذل حاليا مساعى لدى الكونجرس من أجل الموافقة على تمويل عمليتين سريتين فى أوكرانيا يتم بموجبهما تكليف قوات العمليات الخاصة بتجنيد عملاء أوكرانيين من أجل مراقبة تحركات القوات الروسية هناك.

وأضاف الكاتب أن تلك العمليات كانت قد توقفت قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا قبل عام، موضحا أنه من المرجح فى حالة الموافقة من جانب الكونجرس أن تبدأ تلك العمليات بحلول الخريف القادم.

ويقول الكاتب إنه من غير الواضح فى الوقت الحالى ما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن سوف توافق على عودة عناصر القوات الخاصة إلى أوكرانيا للإشراف على تلك العمليات أو أن الجيش الأمريكى سوف يلجأ إلى تنفيذ مهام الإشراف من دولة من دول الجوار لأوكرانيا، موضحا فى نفس الوقت أنه لا يوجد قوات أمريكية تعمل داخل أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة التى بدأتها روسيا فى أواخر فبراير من العام الماضى باستثناء مجموعة محدودة ضمن العاملين بالسفارة الأمريكية فى كييف.

ويتطرق الكاتب لتقديرات أعضاء من الكونجرس فى هذا الخصوص والتى يشيرون فيها إلى صعوبة التنبوء بالقرار النهائى فى هذا الصدد خاصة فى ظل انقسام الحزب الجمهورى حول جدوى تمويل مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا، فى الوقت الذى يؤيد فيه البعض تمويل تلك العمليات بدعوى أنها ليست ذات تكلفة عالية نسبيا حيث تصل تكلفتها إلى نحو 15 مليون دولار سنويا فى مقابل عشرات المليارات التى تنفقها الإدارة الأمريكية على المساعدات العسكرية واللوجيستية التى تقدمها للجانب الأوكرانى.

ويتناول الكاتب كذلك آراء المناهضين لاستئناف تلك العمليات فى أوكرانيا حيث يرون أن مثل تلك الأنشطة قد تحمل مخاطر انخراط أمريكا بشكل مباشر فى الصراع الحالى فى أوكرانيا، موضحا أن النقاش يزداد سخونة داخل الولايات المتحدة حول هذا الموضوع فى الوقت الذى تقوم فيه القوات الروسية بشن هجمات عنيفة وواسعة النطاق فى أوكرانيا بينما توشك الحرب هناك أن تبدأ عامها الثانى بعد عدة أيام على الرغم من تعزيز إدارة الرئيس بايدن لمستوى المساعدات العسكرية التى تقدمها لكييف منذ بداية الصراع وهو ما دفع الكرملين إلى الاعتراض على الموقف الأمريكى والتهديد بالتصعيد.

ويشير الكاتب إلى أن هناك بعض الأصوات التى تعرب عن مخاوفها من استئناف تلك العمليات فى أوكرانيا خشية تفسيرها من جانب روسيا على أنها تشكل نوعا من أنواع التصعيد هناك وهو ما قد يدفع موسكو إلى توسيع نطاق عملياتها العسكرية فى أوكرانيا.

ويضيف الكاتب فى ختام المقال أنه على الرغم من موافقة الرئيس بايدن فى الأسابيع الأخيرة على تقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا والتى شكلت نقلة نوعية فى مستوى وحجم الدعم العسكرى الأمريكى لكييف، إلا أن اللجوء مرة أخرى لتلك البرامج السرية قد يؤدى إلى انخراط واشنطن على نحو أعمق فى الصراع الدائر حاليا فى أوكرانيا.