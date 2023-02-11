العالم اليوم - روسيا تؤكد استهدافها لمنشآت الطاقة بأوكرانيا "بهجوم كبير"

انتم الان تتابعون خبر روسيا تؤكد استهدافها لمنشآت الطاقة بأوكرانيا "بهجوم كبير" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 فبراير 2023 05:18 مساءً - أكدت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن موسكو شنت هجوما كبيرا استهدف منشآت طاقة بالغة الأهمية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، الجمعة.

وفي نشرتها اليومية، لم تحدد الوزارة منشآت الطاقة التي قالت إنها تعرضت للقصف.

وذكرت أن القصف حال أيضا دون نقل أسلحة وذخيرة أجنبية بالسكك الحديدية إلى مناطق القتال في أوكرانيا.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية في وقت متأخر، الجمعة، إن القوات الروسية أطلقت أكثر من مئة صاروخ ونفذت 12 هجوما جويا و20 قصفا بالمدفعية.

وأعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو أن روسيا قصفت منشآت كهرباء في ست مناطق بصواريخ وطائرات مسيرة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد.

وهاجمت روسيا مرارا بنية تحتية مدنية في أوكرانيا بعيدة عن جبهات القتال، مما يترك ملايين الأوكرانيين بدون كهرباء أو تدفئة أو مياه لأيام في ذروة الشتاء.

وكانت مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا قد شهدت مطلع فبراير الجاري حادثا خطيرا في محطة فرعية عالية الجهد، تسبب في انقطاع للكهرباء على نطاق واسع امتد للمناطق المجاورة المدينة.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، آنذاك إن "الوضع صعب، وحجم الحادث كبير، ومن المستحيل استعادة إمدادات الطاقة سريعا، لا سيما في البنية التحتية الحيوية".

وأضاف أن المحطة الفرعية في منطقة أوديسا تضررت في السابق عدة مرات جراء الضربات الصاروخية الروسية، وأن وزير الطاقة في طريقه إلى العاصمة الإقليمية للإشراف على الإصلاحات برفقة الرئيس التنفيذي لمشغل الشبكة الوطنية.