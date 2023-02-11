العالم اليوم - بينهم طفل.. فيديو لانتشال 4 أحياء من أنقاض الزلزال الكبير

انتم الان تتابعون خبر بينهم طفل.. فيديو لانتشال 4 أحياء من أنقاض الزلزال الكبير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 فبراير 2023 05:18 مساءً - تمكنت فرق الإنقاذ، السبت، من انتشال 4 أشخاص بينهم طفل وهم أحياء من تحت الأنقاض، بعد 129 ساعة على كارثة الزلزال في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وبعد رصدها صوتا قادما من تحت أنقاض مبنى في قضاء نورداغي، كثفت الفرق جهودها في الموقع.

ونجحت الفرق في إخراج الأشخاص الأربعة وهم مصابون من تحت الأنقاض، وتم نقلهم بسيارات إسعاف إلى المستشفى، وفقما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وفاة امرأة تركية بعد يوم من إنقاذها

توفيت امرأة في المستشفى، السبت، بعد يوم من انتشالها من تحت أنقاض مبنى منهار في جنوب تركيا، حيث ظلت عالقة لمدة 104 ساعات منذ وقوع الزلزال المدمر، الإثنين الماضي، بحسب رجال الإنقاذ.

وانتشل رجال الإنقاذ الألمان زينب كهرمان (40 عاما) من تحت الأنقاض في بلدة قري خان بجنوب تركيا الجمعة، وقالوا حينها إن بقاءها على قيد الحياة "معجزة".

وقال ستيفن باير قائد فريق البحث والإنقاذ الألماني الدولي: "علمنا للتو... أن زينب توفيت في المستشفى للأسف".

وقالت أسرة زينب لرويترز في وقت سابق إن رجال الإنقاذ وصلوا بعد يومين من زلزال يوم الإثنين.

وتواصل العمال الألمان مع زينب التي كانت على عمق بعيد تحت الأنقاض وأوصلوا لها المياه عبر خرطوم.

ضحايا بالآلاف