العالم اليوم - سوريا.. مدير "الصحة العالمية" في حلب مع طائرة إمدادات طبية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 فبراير 2023 04:20 مساءً - وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى مطار حلب الدولي، السبت، على متن طائرة أقلّت 35 طنا من الإمدادات الطبية الطارئة استجابة للزلزال المدمر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال غيبرييسوس للصحافيين من المطار "إنها إمدادات طبية طارئة ستساهم في تقديم الدعم الطارئ للأشخاص المتضررين من الزلزال".

وأكد المسؤول الأممي أن منظمة الصحة العالمية ستواصل تقديم الدعم "عبر إحضار المزيد من الإمدادات الطارئة" مشيرا إلى أن شحنة اليوم هي "الأولى وستليها شحنة أخرى غدا محملة بأكثر من ثلاثين طنا".

وشدد على أن المنظمة تعتزم "توفير الإمدادت الطارئة خصوصا تلك المهمة لإدارة الصدمات لدى الأشخاص المتضررين من الزلزال".

ووفق "سانا" يعتزم غيبرييسوس، القيام بجولة مع وزير الصحة السوري حسن غباش ومحافظ حلب على بعض المستشفيات ومراكز الإيواء في المدينة التي تضرّرت بشدة جراء الزلزال.

وقال غباش الذي كان في استقبال مدير المنظمة لصحافيين "زيارة الدكتور تيدروس لها أهمية كبيرة من نواحي عدة، فهو سيطلع أولا على الواقع وما سبّبت هذه الكارثة".

وأضاف "نتمنى من الدكتور تيدروس الاطلاع على واقع المشافي وما ينقصها من تجهيزات" معولا على قدرة المنظمة على "إمدادنا بها لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة".

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، الجمعة، إلى أكثر من 24 ألف قتيل وحوالي 80 ألف جريح.