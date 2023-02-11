مراسل «القاهرة الإخبارية»: 2 مليون مشارك فى تظاهرات ضد نظام التقاعد الفرنسى

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن تلك التظاهرات والاحتجاجات تأتى للمرة الرابعة على التوالى لرفض قانون التقاعد، مشيرا إلى أنها تظاهرات، وليست إضرابات.
وأشار إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، طالب بأن تكون التظاهرات فى إطار احترام القانون.
وتابع: "سيشارك فى تلك التظاهرات فئات عديدة من الشعب الفرنسى، من العمال والأسر، كما توقعت النقابات العمالية زيادة العدد عن مليونى مشارك فى تلك التظاهرات".
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن التظاهرات بدأت بالفعل صباح اليوم السبت فى عدة مدن فرنسية، مؤكدا أن أكثر من 240 مدينة ستشهد تظاهرات ضد قانون نظام التقاعد.
وأوضح أن كل ما يطلبه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية أن تكون تلك التظاهرات فى إطار احترام القانون ولا تخرج بأى عمليات عنف.
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