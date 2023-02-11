رسمت شكلا جديدا للاقتصاد العالمى.. تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث ألقت الحرب بتأثيراتها على العالم، لكن تداعياتها على الاقتصاد العالمى كانت أعمق، خاصة فيما شهده العالم من تحويلات كانت كفيلة برسم شكلًا جديد للاقتصاد العالمى.





وأشار التقرير، إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أضافت المزيد من الغموض إلى الصدمة الاقتصادية التى خلفها بالفعل وباء فيروس كورونا، مما أدى إلى ارتفاعات قياسية فى الدين العام، وأزمات ترتبط بغلاء المعيشة والتضخم، ونقص فى العمالة بقطاعات أساسية. وجاءت العقوبات الاقتصادية على موسكو وسط تزايد العقبات أمام التجارة العالمية، مما عزز استغلال روسيا لصادراتها من الغاز والنفط كسلاح، وأهمية تحول الطاقة الذى صار بالفعل ملحًا بسبب تغير المناخ. كما أحدثت تلك الأزمة صدمة على الطلب والأسعار فيما يتعلق بالاقتصاد العالمى، كما أثرت الأزمة على الاقتصاد الأوكرانى، حيث انكمش بمقدار الثلث، بينما بدأت العقوبات الآن فى حرمان روسيا من عائدات الطاقة، وصادرات أخرى، لكن من الصعب تحديد تأثيرها على بقية العالم.

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