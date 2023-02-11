أبو الغيط يدعو للاهتمام بالقضايا العربية المؤثرة على حياة المواطنين

جدة - نرمين السيد - وأكد أبوالغيط أهمية قضية الأمن الغذائى العربى، الذى يتعرض لتحديات خطيرة بسبب تبعات الحرب فى أوكرانيا، وما تسببت فيه من اضطراب فى سوق الحبوب العالمى، فضلاً عن تصاعد التضخم وما يرتبط به من ارتفاع فى أسعار المواد الغذائية، وبخاصة الضرورية منها.

جاء ذلك فى كلمة أبوالغيط، اليوم السبت، أمام مؤتمر البرلمان العربى الخامس لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية بمقر الجامعة العربية.

وأشار إلى تبنى الجامعة العربية فى قمة الجزائر فى نوفمبر الماضى، استراتيجية شاملة لتحقيق الأمن الغذائى العربى، مؤكدا أن الأمر يقتضى عملاً متضافراً بين الدول العربية من أجل تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، وبرامج عمل قابلة للتنفيذ.

وقال "إن الأوضاع العربية ما زالت أسيرةً للأزمات الممتدة، وأخطرها على الإطلاق تلك التى تتعلق بوحدة بعض الدول وتماسك كيانها الوطنى، مثلما نشهد فى اليمن وسوريا وليبيا".

وأضاف "وبعد عقدٍ ويزيد من الصراعات الداخلية، لا زالت هذه الدول فى حاجة ماسة إلى تسويات سياسية لاستعادة وحدتها ودرء مخاطر التدخلات الأجنبية والإقليمية فى شئونها على نحو يُشكل تهديداً خطيراً للأمن القومى العربى فى مجموعه".

وقال إنه "لا يخفى عليكم ما تمر به القضية الفلسطينية من لحظةٍ حرجة وبالغة الصعوبة، فالاحتلال الإسرائيلى يتبنى رؤية يمينية بالغة التطرف تسعى إلى تصفية القضية، وقضم الأرض عبر البناء الاستيطانى، والقضاء على الهوية الفلسطينية بالتهويد والقمع".

وأضاف: "وترى الجامعة العربية أن استمرار هذه الأوضاع، فى ظل صمتٍ دولى مريب، من شأنه أن يزج بالمنطقة كلها، وليس فلسطين وحدها، فى دوامة خطيرة من انعدام الاستقرار والاضطراب، بل سيقود إلى الدفع بالتيارات المتطرفة إلى صدارة المشهد على الجانبين، فالتطرف لا يولِّد إلا تطرفاً مضاداً".

كما اكد أن انسداد الأفق السياسى يعنى حرمان الفلسطينيين من كل أمل فى تحقيق حلمهم بالاستقلال وإقامة الدولة على حدود الرابع من يونيو 1967، ومن دون مشروع للتسوية، فإن المجال سيبقى مفتوحاً لمتطرفى الحكومة الإسرائيلية لكى يُمارسوا مخططاتهم بالغة الخطورة، على نحو ما نشهد فى القدس وغيرها من مدن الضفة.

وأضاف أن من مسئولية محبى السلام كافة، بل من واجبهم، العمل على التصدى لهذه المخططات المشؤومة، وتعزيز رؤية الدولتين التى يريد هؤلاء المتطرفون القضاء عليها.

وأشار إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية ستستضيف غدا مؤتمراً دولياً حول القدس، يشرفه بالحضور عددٌ من القادة والزعماء العرب والوزراء وكبار المسئولين والسياسيين والخبراء، بهدف التعريف بما يجرى فى القدس، لكى يدرك العالم الصورة على حقيقتها، والعمل على تعزيز صمود أهلنا فى هذه المدينة المقدسة، العزيزة على قلوبنا جميعاً، بكل سبيل ممكن.

ودعا "أبوالغيط" إلى متابعة نتائج أعمال هذا المؤتمر وتوصياته والعمل على تفعيلها من خلال العمل البرلمانى الذى يمثل رديفاً لا غنى عنه للعمل السياسى والدبلوماسى لنصرة القضية الفلسطينية وقضية القدس.