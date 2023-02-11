العالم اليوم - فيديو لـ"معجزة".. إنقاذ طفلين بقيا تحت الأنقاض 5 أيام

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 فبراير 2023 03:22 مساءً - تتواصل عمليات الإنقاذ في محافظة هاتاي التركية التي لحقت بها أضرار جسيمة نتيجة الزلزال الكبير الذي ضرب الجنوب التركي.

وفيما وصف بالمعجزة على وسائل التواصل الاجتماعي، تم إنقاذ طفلين الأول بقي تحت الأنقاض لمدة 122 ساعة والثاني لمدة 128. وفي آخر التطورات حول الزلزال الذي ضرب تركيا: كشفت إدارة الكوارث التركية، السبت، أن البلاد تواجه كارثة تفوق بكثير ما تم توقعه، في حين تسابق فرق الإنقاذ الزمن في اليوم الخامس بعد الكارثة، حيث تتضاءل فرص العثور على ناجين، لكن الأمل يبقى موجودا.

أضافت: نقوم بتحليل زلزالين حدثا في 6 فبراير، مدة الزلزال الأول 65 ثانية، وهذا الوقت الذي كان له تأثير مدمر، والثاني مدته 45 ثانية، والمنطقة اهتزت بشدة لمدة دقيقتين تقريباً".

أكملت: أكثر من ألفي هزة ارتدادية حدثت حتى الآن وهي مستمرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد تدفق للحمم البركانية أو الرماد البركاني أو تسرب للنفط أو الغاز في مناطق الزلزال.

أضافت أنه تم إجلاء ما يقرب من 93 ألفا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا وأن أكثر من 166 ألف فرد شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة.

قالت إن 1891 هزة ارتدادية وقعت منذ أن ضرب الزلزال الأول البلاد في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي.

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