العالم اليوم - رئيس "فاغنر" يتوقع تاريخ انتهاء الحرب في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 فبراير 2023 03:22 مساءً - تنبأ رئيس المجموعة العسكرية الروسية الخاصة "فاغنر" التي تشارك بنشاط في القتال في أوكرانيا، أن تستمر الحرب لسنوات، فيما كانت موسكو قد بدأت عملياتها في 24 فبراير 2022.
وقال يفغيني بريغوجين في مقابلة بالفيديو نُشرت في وقت متأخر الجمعة، إن الأمر قد يستغرق ما بين 18 شهرا وعامين حتى تتمكن روسيا من تأمين السيطرة الكاملة على منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.
وفيما يلي أبرز ما جاء في حديث رئيس "فاغنر":
- الحرب قد تستمر لمدة ثلاث سنوات إذا قررت موسكو الاستيلاء على مناطق أوسع شرق نهر دنيبرو.
- القوات الروسية يجب أن تسيطر على مدينة باخموت الاستراتيجية للمضي قدما في حملتها، لكنها تواجه مقاومة شرسة من المدافعين الأوكرانيين.
- على روسيا أن تضع أهدافا واضحة في حملتها المستمرة منذ ما يقرب من عام، ويتمثل ذلك في ترسيخ وجودها بقوة في شرق أوكرانيا، أو المضي قدما للاستيلاء على المزيد من الأراضي.
- هناك حاجة للسيطرة على باخموت حتى تتمكن قواتنا من العمل بشكل مريح.
معارك ضارية
- عانت روسيا سلسلة من النكسات في الخريف عندما شنّ الجيش الأوكراني هجمات مضادة ناجحة لاستعادة مساحات واسعة من الأراضي في الشرق والجنوب.
- تجنب الكرملين إصدار توقعات حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها القتال، قائلا إن ما أسماه "العملية العسكرية الخاصة" ستستمر حتى تتحقق أهدافها.
- ركزت القوات الروسية على مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك في أوكرانيا التي تشكل منطقة دونباس، حيث يقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو القوات الأوكرانية منذ عام 2014.
- شنت روسيا الجمعة الجولة الرابعة عشرة من الضربات المكثفة على منشآت الطاقة الأوكرانية والبنية التحتية الحيوية الأخرى.
- أصيبت منشآت البنية التحتية عالية الجهد في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق.
- قالت شركة الطاقة الأوكرانية (أوكرنيرغو)، السبت، إن الوضع "صعب لكن يمكن السيطرة عليه"، مشيرة إلى أن تقنين الطاقة سيستمر في بعض المناطق.
- قائد الجيش الأوكراني، الجنرال فاليري زالوغني، قال إن القوات الروسية أطلقت 71 صاروخ كروز و35 صاروخا من طراز (إس-300) وسبع طائرات مسيرة بين أواخر الخميس ومنتصف الجمعة.
- بحسب زالوغني، أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 61 صاروخ كروز وخمس طائرات مسيرة.
- أعلنت السلطات الأوكرانية عن مزيد من الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة مقاتلة في وقت لاحق الجمعة، وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الجيش أسقط 20 طائرة مسيرة في المساء.
- في وقت متأخر الجمعة، بث مدونون عسكريون روس وبعض المنافذ الإخبارية الأوكرانية مقطعا مصورا يظهر هجوما بطائرة مسيرة على جسر استراتيجي للسكك الحديدية في منطقة أوديسا.
- أظهر المقطع جسما سريع الحركة يقترب من الجسر في زاتوكا، على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب غرب أوديسا، وينفجر بقوة.
- لم يعلق الجيش الأوكراني على الهجوم، ولم يؤكد سيرهي براتشوك، المتحدث باسم الإدارة الإقليمية، هجوم الطائرة المسيرة عندما تحدث في تصريحات متلفزة السبت.
- يخدم الجسر، الذي استهدفته الضربات الصاروخية الروسية أوائل الحرب، خط السكك الحديدية الذي يربط البلاد برومانيا، وهي قناة رئيسية لإمدادات الأسلحة الغربية.
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