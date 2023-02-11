الدفاع البريطانية: على الروس استئناف التعبئة حال أرادو مواصلة الحرب

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية فى آخر تحديث استخباراتى لها حول الوضع فى أوكرانيا نشرته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن رئيس مجموعة فاجنر، يفجينى بريجوزين، صرح الخميس الماضى بأن فاجنر قد أوقفت مخططها لتجنيد السجناء.
وأشار التحديث إلى أن "البيانات الواردة من دائرة العقوبات الفيدرالية الروسية قد أشارت بالفعل إلى انخفاض فى معدل تجنيد السجناء منذ ديسمبر 2022. ومن المحتمل أن تكون أخبار الحقائق القاسية لخدمة فاجنر فى أوكرانيا قد انتقلت إلى السجناء وخفضت عدد المتطوعين".
ويُلاحظ أن أحد العوامل الرئيسية فى إنهاء المخطط هو المنافسة المباشرة المتزايدة على الأرجح بين وزارة الدفاع الروسية وفاجنر.
ويقول التقرير: "تواجه القيادة الروسية خيارًا صعبًا يتمثل إما فى الاستمرار فى استنزاف قواتها، أو تقليص أهدافها، أو إجراء شكل آخر من أشكال التعبئة".
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