أوكرانيا: إصابة 12 مدنيا فى الهجمات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية

جدة - نرمين السيد - وقالت الخدمة فى بيان -وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم السبت-:" إن القوات الروسية تواصل تخويف شعبنا. فى 10 فبراير، استجابت وحدات خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية لـ 168 مكالمة، مما أدى إلى التخلص من آثار القصف. وأطفأ المهنيون لدينا 16 حريقًا وقدموا المساعدة النفسية لـ 172 شخصًا".

وأشار رئيس خدمة الطوارئ الأوكرانى، سيرهى كروك، إلى أن أكثر من 450 من رجال الإنقاذ وحوالى 100 وحدة من المعدات التابعة لدائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية ساعدوا فى التخلص من آثار القصف.