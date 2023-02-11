جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير، إلى أنه لكل كارثة طبيعية تتولد أحداث إنسانية من بين أنقاض تلك الكوارث، لا سيما وأن كانت تلك الأحداث أبطالها أطفال لا يزالون فى عمر الزهور، وغير قادرين على استيعاب ما يحدث حولهم.
ففى أجواء شديدة البرودة، يواصل رجال الإغاثة وعمال الإنقاذ سباقهم مع الزمن لمحاولة إنقاذ الناجين من زلزال سوريا وتركيا، حيث رصدت عدسات الكاميرا قصصًا مؤثرة لإنقاذ عددًا من الأطفال من تحت الركام.
ففى سوريا، أظهر مقطع فيديو طفل يبتسم ويداعب عمال الإنقاذ بعد إخراجه مباشرة من تحت أنقاض أحد المبانى المنهارة، وصنعت ابتسامة الطفل السورى الفرحة على وجوه رجال الإنقاذ، وغيرهم ممن تجمع حول ركام المنزل الذى انهار بفعل الزلزال المدمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمال الإنقاذ فى سوريا وتركيا ينتشلون العديد من الأطفال من تحت الأنقاض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.