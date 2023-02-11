عمال الإنقاذ فى سوريا وتركيا ينتشلون العديد من الأطفال من تحت الأنقاض

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير، إلى أنه لكل كارثة طبيعية تتولد أحداث إنسانية من بين أنقاض تلك الكوارث، لا سيما وأن كانت تلك الأحداث أبطالها أطفال لا يزالون فى عمر الزهور، وغير قادرين على استيعاب ما يحدث حولهم.

ففى أجواء شديدة البرودة، يواصل رجال الإغاثة وعمال الإنقاذ سباقهم مع الزمن لمحاولة إنقاذ الناجين من زلزال سوريا وتركيا، حيث رصدت عدسات الكاميرا قصصًا مؤثرة لإنقاذ عددًا من الأطفال من تحت الركام.

ففى سوريا، أظهر مقطع فيديو طفل يبتسم ويداعب عمال الإنقاذ بعد إخراجه مباشرة من تحت أنقاض أحد المبانى المنهارة، وصنعت ابتسامة الطفل السورى الفرحة على وجوه رجال الإنقاذ، وغيرهم ممن تجمع حول ركام المنزل الذى انهار بفعل الزلزال المدمر.