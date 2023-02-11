ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى نحو 26 ألف قتيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 01:27 مساءً - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا حتى الآن لنحو 26 ألف قتيل، فيما لا تزال المساعدات تدخل ببطء إلى المناطق المنكوبة في البلدين، السبت، ويبذل المسعفون جهودا مضنية لسحب أطفال من بين ردم المباني التي دمرت في الزلزال العنيف.

ويعيق الطقس الشديد البرودة في المناطق المتضررة جهود الإنقاذ ويفاقم معاناة ملايين الأشخاص، غالبيتهم بأمس الحاجة للمساعدة.

ويحتاج 870 ألف شخص على الأقل بشكل عاجل لمواد غذائية في البلدين بعد الزلزال الذي شرّد ما يصل إلى 5.3 ملايين شخص في سوريا وحدها، على ما حذرت الأمم المتحدة.

وتسببت الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات، بسقوط مزيد الضحايا وقلبت حياة الناجين رأسا على عقب.

ووجه برنامج الأغذية التابع للأم المتحدة نداء للحصول على 77 مليون دولار لتوفير حصص غذائية لأكثر من 590 ألف نازح إضافي في تركيا و284 ألفا في سوريا.

من بين أولئك 545 ألف نازح في الداخل و45 ألف لاجئ.

وحضت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، جميع الأطراف في المناطق المتضررة، حيث تنشط فصائل كردية وأخرى للمعارضة السورية، على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

وأعلن حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، تعليقا مؤقتا للقتال لتسهيل أعمال الإغاثة.

وقالت الحكومة السورية إنها وافقت على تسليم معونات إنسانية إلى المناطق التي ضربها الزلزال والواقعة خارج سيطرتها.

وقافلتا مساعدات فقط عبرتا الحدود هذا الأسبوع من تركيا، حيث تنهمك السلطات في عملية إغاثة أكبر حجما.