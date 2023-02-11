وزير خارجية فلسطين يطلع مدير العمل الدولية على انتهاكات الاحتلال بحق العمال

جدة - نرمين السيد - أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، اليوم السبت، المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبيرت هونجبو، على الصعوبات التى يواجهها العمال الفلسطينيون نتيجة إجراءات الاحتلال غير القانونية والتعسفية على المعابر، بما فى ذلك ضرورة توفير الحماية لهم، وظروف العمل اللائق.





وتطرق المالكى خلال اللقاء الذى حضره المراقب الدائم لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشة إلى حقوق العمال المالية المحتجزة لدى إسرائيل، وكذلك سماسرة التصاريح والخسائر التى يتكبدها عمالنا نتيجة ذلك.

وشكر منظمة العمل الدولية على جهودها فى دعم قطاع العمل فى فلسطين، مستعرضا المساعدة الفنية التى تقدمها المنظمة، بما فيها الحوار الاجتماعى واعتماد استراتيجية التشغيل بدعم من المنظمة.

وطالب المالكى المدير العام بدعم الاجتماع الدولى رفيع المستوى المقرر عقده فى العاصمة الأردنية عمان فى الثالث والعشرين من الشهر الجارى، وضرورة تأمين أكبر دعم ممكن للمشاريع المقدمة من قبل دولة فلسطين.

كما طالب بضرورة التدخل لدى السلطات الإسرائيلية لوقف الاجراءات التعسفية بحق العمال، وأصحاب العمل، ومراقبة وتحسين شروط التنقل، وتأمين الضمان الاجتماعى لهم، دون أى إجحاف بحقوقهم.

من جهته، أكد مدير عام المنظمة استمرار دعم المنظمة للشعب الفلسطينى، وقطاع العمال.

وتطرق إلى التقرير السنوى الذى يقدمه أمام مؤتمر المنظمة، والذى يتم بناء على زيارة سنوية من فريق من خبراء المنظمة لفلسطين، حيث من المقرر أن يتوجه لزيارة فلسطين فى شهر مارس المقبل، مشددا على ضرورة وضع خطط عمل لتنفيذ التوصيات والاستنتاجات التى يتوصل إليها التقرير.

وأكد أهمية دعم اجتماع دعم التشغيل الذى سيعقد نهاية شهر فبراير الجارى فى عمان، واستعداد المنظمة لتقديم الدعم لإنجاح هذا الاجتماع، مشيرا إلى التعاون الوثيق بين مكتب المنظمة فى فلسطين وكذلك المكتب الاقليمى فى بيروت، واستمرار تقديم الدعم لأطراف الإنتاج فى فلسطين.

وفى ختام الاجتماع قدّم وزير الخارجية دعوة للمدير العام للمنظمة لزيارة فلسطين، للاطلاع على الأوضاع عن كثب.