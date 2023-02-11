تصاعد حاد لوباء الكوليرا والصحة العالمية تحذر

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ومنذ نشر أول أخبار عن تفشى مرض الكوليرا فى العالم فى 16 ديسمبر 2022، فإن الوضع العالمى قد تدهور أكثر مع قيام دول أخرى بالإبلاغ عن حالات وتفشى المرض.
وأضافت المنظمة - فى تقرير اليوم السبت - أن العالم يشهد منذ منتصف عام 2021 تصاعدا حادا لوباء الكوليرا الذى يتميز بعدد الفاشيات المتعددة وحجمها وتزامنها وانتشارها إلى مناطق خالية من الكوليرا لعقود من الزمان ومعدلات وفيات عالية تنذر بالخطر.
ولفتت المنظمة إلى أن 23 دولة ولاسيما فى إقليمى منظمة الصحة العالمية فى إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط قد أبلغت عن تفشى الكوليرا فى عام 2021 حيث استمر هذا الاتجاه حتى عام 2022 وأبلغت 30 دولة فى 5 من أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة عن حالات أو تفشى الكوليرا ومن بين هؤلاء لم تبلغ 14 دولة عن الكوليرا فى عام 2021 بما فى ذلك البلدان غير الموبوءة (لبنان وسوريا) أو البلدان التى لم تبلغ عن حالات على مدى ثلاث سنوات (هايتى وجمهورية الدومينيكان) بينما أبلغت معظم البلدان المتبقية عن ارتفاع عدد الحالات ومعدلات الوفيات مقارنة بالسنوات السابقة.
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