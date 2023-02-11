مراسل «القاهرة الإخبارية» يروى كواليس قاسية عن تداعيات الزلزال

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، إنه بعد اليوم السابع تتم أعمال رفع الأنقاض، لافتًا إلى أن أعداد المصابين ستقل، بينما سترتفع أعداد الضحايا بعد يوم أو يومين من رفع الأنقاض.

وأشار إلى أنه جاءت أنباء من مدينة هاتاى حول وجود 3 أشخاص على قيد الحياة، مضيفًا: «لا تُسمع أصواتهم بشكل جيد لكن يتم سماع أى تحرك منهم عبر أجهزة التنصت عالية الدقة والكلاب المدربة» موضحًا أنه سُمع أصوات ربما تكون ضربًا على حجر أو ما يشابه ذلك.

وتابع: «بعد 127 ساعة لا يزالوا أحياء تحت الأنقاض، وتحاول فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى هؤلاء» مشيرًا إلى أن عمليات رفع الأنقاض بدأت فى بعض المناطق الأخرى دون انتظار خروج أحياء من تحتها.

وأوضح أن هناك تخوفًا من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بسبب رائحة الجثث، حيث بدأت تنطلق تلك الرائحة.