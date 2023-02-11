كاتب بريطانى: بوتين يراهن على نفاد صبر الدول الغربية لكى يكسب حرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب البريطانى جوناثان فريلاند، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يراهن على نفاد صبر الدول الغربية لكى يكسب الحرب التى بدأت فى أوكرانيا منذ قرابة العام بعد قيام موسكو بشن عملية عسكرية خاصة هناك فى أواخر فبراير الماضى.





وأشار الكاتب ـ فى مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية ـ أنه فى الوقت الذى يستعر فيه أوار الحرب بين القوات الأوكرانية والروسية، فإن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى يدرك تماما أن هناك بعض الأطراف الأوروبية تسعى للتنصل من التزاماتها تجاه بلاده من أجل تعزيز قدرة القوات الأوكرانية على مواجهة الآلة العسكرية الروسية فى تلك الحرب الضروس.

ويضيف الكاتب أنه من هذا المنطلق قام الرئيس الأوكرانى الأسبوع الماضى بجولة أوروبية شملت بريطانيا وفرنسا وبلجيكا فى محاولة لشحذ همم القيادات الأوروبية ليس فقط لضمان استمرار المساعدات العسكرية التى تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا ولكن أيضا لضمان عدم تخليهم عن بلاده وهى تخوض حرب ضارية من أجل البقاء خاصة وأن الحرب على وشك أن تدخل عامها الثانى بعد عدة أيام.

ويردف الكاتب أن الطلب الذى ألح عليه الرئيس الأوكرانى خلال جولته الأوروبية هو توفير طائرات حربية لبلاده لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية التى تخوض حربا شرسة مع الجانب الروسى على امتداد خطوط مواجهة تصل إلى ما يقرب من 1500 كيلومتر.

وأضاف جوناثان فريلاند، أنه فى ظل تلك الأوضاع هناك بعض الأصوات الغربية، والتى يأتى على رأسها وزير خارجية أمريكا الأسبق هنرى كيسنجر، التى تدعو إلى إنهاء الحرب من خلال مفاوضات سلمية، موضحا أن تلك الدعوات التى قد تبدو نبيلة فى ظاهرها وتحمل معانى إنسانية راقية للحفاظ على أرواح البشر ما هى إلا دعوات خالية من المنطق.

ويوضح الكاتب أن الظروف التى يجب توافرها من أجل أن تؤتى تلك الدعوات ثمارها المرجوة غير متوافرة فى الوقت الراهن ولا تسمح بانخراط طرفى الصراع فى مباحثات سلمية حتى تضع تلك الحرب أوزارها حيث إن كل من أوكرانيا وروسيا ليس لديهم الاستعداد من أجل الخوض فى مغامرات سياسية من أجل تحقيق السلام.

ويسلط الكاتب الضوء فى هذا السياق على تقديرات الخبير الاستراتيجى جوناثان باول الذى يرى أنه من أجل البدء فى عملية مباحثات لإنهاء الصراع الحالى يجب أن تصل الأوضاع فى أرض المعركة لحالة من الجمود بحيث يكون المخرج الوحيد من هذا المأزق هو الانخراط فى مباحثات سلام، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن هذا الشرط غير متوفر فى الوقت الحالى حيث إن كل من الطرفين يحدوه الأمل فى تحقيق مكاسب عسكرية.

ويعبر الكاتب عن اعتقاده أنه مما يزيد الأمر تعقيدا هو طريقة تفكير الرئيس الروسى فلاديمير بوتين نفسه والذى قد يرى أن أية محاولات من جانب الغرب من أجل تهدئة الموقف فى أوكرانيا تمثل مؤشر ضعف يجب استغلاله وهو ما سوف يشجعه لممارسة المزيد من الضغوط من أجل إحراز المزيد من المكاسب العسكرية، كما أنه إذا حاولت الدول الغربية تصعيد الصراع فسوف يقوم بوتين فى المقابل بالتصعيد من جانبه فى محاولة لإظهار مدى صلابته فى مواجهة الدول الغربية.

ويشير الكاتب فى ختام المقال إلى أن مستقبل قارة أوروبا بأسرها متوقف على مدى صلابة الدول الأوروبية فى مواجهة الرئيس بوتين الذى يرى أنه الأقوى وأنه صاحب النفس الأطول فى ذلك الصراع المرير.