زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر تالاود فى إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "القاهرة الإخبارية"، وصلت شدة الزلزال فى جزر تالاود إلى 6 درجات على مقياس ريختر. وقالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية فى تغريدة عبر "تويتر" إن الزلزال كان على عمق 11 كيلومترا، مضيفة أنه لا يوجد أمواج مد بحرى "تسونامى" محتملة فى أعقاب الزلزال.

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