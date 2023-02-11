رئيسة بيرو تدعو إلى حوار واسع لإنهاء الأزمة السياسية وتعزيز الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - وقالت بولوراتى فى مؤتمر صحفى بحضور رئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا، وفقا لقناة "فرانس 24"، اليوم السبت، "سعيا إلى السلام، أدعو صراحة جميع القادة السياسيين من كل حزب، وكذلك قادة المنظمات الاجتماعية والعمال والجميع بشكل عام، إلى الاجتماع من أجل وضع برنامج للبلاد على الطاولة".
وأضافت "أنهم يعيشون فى ديمقراطية هشة، وهى أكثر هشاشة فى أمريكا اللاتينية، لكن الأمر عائد للبيروفيين، من أجل تعزيز الديمقراطية ومؤسساتنا".
وقالت إن "الاحتجاجات التى تشهدها البلاد "ليست سلمية"، مشيرة إلى أن بعض المحتجين يخرجون لإثارة العنف والفوضى والإرهاب ويخرجون بالعصى والحجارة، وبمقذوفات تسبب أضرار".
وعبرت عن أسفها لوجود تجاوزات من جانب الشرطة، مشيرة إلى أن هناك أيضا عددا كبيرا من رجال الشرطة جرحوا وكثير منهم حالاتهم خطرة.
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