العالم اليوم - اهتزت لمدة دقيقتين تقريبا.. تركيا تكشف أهوال كارثة الزلزال

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 فبراير 2023 12:22 مساءً - كشفت إدارة الكوارث التركية، السبت، أن البلاد تواجه كارثة تفوق بكثير ما تم توقعه، في حين تسابق فرق الإنقاذ الزمن في اليوم الخامس بعد الكارثة، حيث تتضاءل فرص العثور على ناجين، لكن الأمل يبقى موجودا.
وأضافت: نقوم بتحليل زلزالين حدثا في 6 فبراير، مدة الزلزال الأول 65 ثانية، وهذا الوقت الذي كان له تأثير مدمر، والثاني مدته 45 ثانية، والمنطقة اهتزت بشدة لمدة دقيقتين تقريباً".
وأكملت: أكثر من ألفي هزة ارتدادية حدثت حتى الآن وهي مستمرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد تدفق للحمم البركانية أو الرماد البركاني أو تسرب للنفط أو الغاز في مناطق الزلزال.
وفي وقت سابق، ذكرت الإدارة أن عدد قتلى الزلازل المدمرة في تركيا ارتفع إلى 20665.
وأضافت أنه تم إجلاء ما يقرب من 93 ألفا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا وأن أكثر من 166 ألف فرد شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة.
وقالت إن 1891 هزة ارتدادية وقعت منذ أن ضرب الزلزال الأول البلاد في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي.
آخر التطورات
- يناقش مجلس الأمن الأسبوع المقبل إمكانية السماح للأمم المتحدة بتوصيل مساعدات إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة فصائل مسلحة، عبر أكثر من معبر حدودي تركي.
- مفوضية اللاجئين: عدد المشردين في سوريا ارتفع بعد الزلزال إلى 5 ملايين و300 ألف شخص في سوريا.
- مجلس الوزراء السوري يعلن المناطق المتضررة من الزلزال "مناطق منكوبة".
- واشنطن تقرر رفع قيود مفروضة على سوريا للمساعدة في جهود الإغاثة بعد الزلزال.
- أظهرت تقديرات اقتصادية أولية أن الخسائر التي خلفها الزلزال لا تقل عن 30 إلى 40 مليار دولار.
- تسابق فرق الإنقاذ الزمن في اليوم الخامس بعد الكارثة، حيث تتضاءل فرص العثور على ناجين، لكن الأمل يبقى موجودا.
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