العالم اليوم - دراسة: "علامة" بالأصابع مؤشر على الإصابة بالصلع

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 فبراير 2023 12:22 مساءً - اكتشف علماء أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالصلع، كلما كانت أصابعهم أطول من السبابة.

ويرى العلماء أن الطول الإضافي في أصابع اليد اليمنى، مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالصلع لدى الذكور بمقدار 6 أضعاف.

وأرجع العلماء أن ارتفاع هرمون "التستوستيرون"، يزيد من طول الأصابع، ويؤدي أيضا إلى إضعاف بصيلات الشعر.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة "كاوهسيونغ" الطبية في تايوان تشينغ يينغ وو: "وجدت دراستنا أنه كلما زاد طول الأصابع مقارنة بالسبابة، ارتفع خطر الإصابة بالثعلبة".

وحسبما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، فقد شملت الدراسة مشاركة 240 رجلا، تزيد أعمارهم عن 37 عاما، تم تشخيصهم بـ"الثعلبة الأندروجينية"، المعروفة أيضا باسم "الصلع الذكوري النمطي".

ويعتقد الأطباء أن للتعرض العالي لهرمون "التستوستيرون" في الرحم قبل الولادة، تأثير على صحة القلب، وعدد الحيوانات المنوية، وفرص الإصابة بالتوحد، بالإضافة إلى نمو بصيلات الشعر، لدى الرجال.

ووفق "الصن"، فإن فرص إصابة الرجال البريطانيين بالصلع تصل إلى 50 بالمئة بالأربعينيات من أعمارهم، وترتفع النسبة إلى 80 بالمئة بسن الثمانين.