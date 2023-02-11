الأمطار تتسبب بجرف قبور في مقبرة ظهر تل إربد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 11 فبراير 2023 12:09 مساءً - دوت الخليج - أدت غزارة مياه الأمطار والرياح الشديدة وطبيعة التربة إلى انجراف عدد من القبور في مقبرة ظهر تل إربد، ما أدى إلى ظهور العديد من رفاة المتوفين.
وقامت كوادر بلدية إربد الكبرى وبالتنسيق مع مديرية أوقاف إربد الأولى، ودائرة إفتاء إربد، والأجهزة الأمنية بإعادة دفن رفاة المتوفين في المقبرة.
وكان محافظ إربد رضوان العتوم وجه الأجهزة المعنية بتقديم تقرير كامل عن الواقعة وإعادة وضع القبور إلى ما كانت عليه سابقًا.
بترا
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