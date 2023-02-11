أوكرانيا تعلن صد هجمات روسية فى 7 مناطق

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، قوله "إنه على الرغم من الخسائر الكبيرة، يواصل الروس القيام بأعمال هجومية فى اتجاهات كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا، ويحتفظون ببعض وحداتهم فى المناطق المتاخمة لأوكرانيا، ويواصلون قصف المواقع على طول خط التماس".

وشن الجيش الروسى، خلال الساعات الـ24 الماضية، هجومًا صاروخيًا مكثفا آخر على أوكرانيا، حيث أطلق 106 صواريخ، بما فى ذلك على البنية التحتية المدنية، واستخدم 32 صاروخا موجها مضادا للطائرات من طراز "إس-300".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.