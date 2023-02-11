رئيسا الولايات المتحدة والبرازيل يتعهدان بحماية الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - تعهد رئيسا الولايات المتحدة والبرازيل، جو بايدن ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، بالعمل معا من أجل تقوية المؤسسات الديمقراطية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، مؤكدان "العمل على حماية الديمقراطية، وعدم السماح بحدوث اعتداءات عليها".





وقال بايدن - خلال لقائه الرئيس البرازيلى فى البيت الأبيض حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - إن "الديمقراطية عاشت اختبارا فى كلا البلدين فى 6 يناير 2021 عندما هاجم أنصار للرئيس الأمريكى السابق الجمهورى دونالد ترامب مبنى الكابيتول فى واشنطن العاصمة، وفى 8 يناير 2023 عندما اقتحمت حشود موالية للرئيس البرازيلى السابق جايير بولسونارو ومقار السلطة فى برازيليا". بدوره، قال الرئيس البرازيلى إنه "يتعين عليه وعلى نظيره الأمريكى عدم السماح مرة أخرى بحصول اعتداءات على الديمقراطية".

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