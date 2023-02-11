العالم اليوم - فيديو لبطولة كلبة.. أرشدت عن موقع صاحبتها تحت الأنقاض

انتم الان تتابعون خبر فيديو لبطولة كلبة.. أرشدت عن موقع صاحبتها تحت الأنقاض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 فبراير 2023 11:22 صباحاً - نجحت فرق الإنقاذ في ولاية هاتاي التركية، الجمعة، في إنقاذ سيدة بعد مضي 103 ساعات على بقائها تحت أنقاض مبنى انهار من جرّاء الزلزال الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا، بعد سماع نباح كلبتها.

وسمع فريق الإنقاذ الذي كان يطلق نداءات بحثا عن ناجين تحت الأنقاض في شارع "أتاتورك"، صوت نباح بين الأنقاض، ليسارعوا على الفور بأعمال إزالة الركام.

وبعد جهود حثيثة، تبين لعناصر الإنقاذ أن سيدة (35 عاما) كانت عالقة تحت الركام، حيث تم إنقاذها بفضل كلبتها "فينوس"، وفقما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وبعد إخراجها من تحت الركام، نقلت السيدة واسمها "دويغو" إلى المستشفى على الفور، بالتزامن مع الاعتناء بالكلبة.

قصص نجاة

في ولاية هاتاي، وتحديدا بمنطقة "قرق خان"، نجحت فرق الإغاثة من إنقاذ أم وابنها بعد 102 ساعة من بقائهما تحت الأنقاض.

في ولاية غازي عنتاب المجاورة، استطاع فريق إغاثة من إنقاذ شخص وطفل بعد انقضاء 105 ساعات على مكوثهما تحت الأنقاض.

أنقذ فريق إغاثي سيدة كانت عالقة تحت ركام مبنى مؤلف من 5 طوابق في ولاية ملاطية.

أنقذت طواقم الإغاثة سيدة وطفلة (10 أعوام) في ولاية أدي يامان، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ضحايا الزلزال المدمر